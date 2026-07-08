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Политика

Захарова рассказала о попытках России предупредить Польшу насчет Украины

Захарова: Россия предупреждала Польшу о последствиях поддержки Украины
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки Украины, но Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сталкивается с результатами своих же действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Обо всем этом мы (Россия — Прим. Ред.) их (Польшу — Прим. Ред.) предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто», — сказала она.

По словам Захаровой, польские власти прекрасно знали, кого поддерживают, поскольку были осведомлены об идеологии украинских националистов и их исторической роли. Дипломат считает, что Варшава рассчитывала использовать Киев в собственных интересах, однако ситуация начала развиваться по другому сценарию.

Захарова подчеркнула, что Польша и другие страны Запада сами передавали Украине современные вооружения и технологии. В результате Киев, как отметила она, получил серьезное влияние и теперь может диктовать условия тем, кто еще недавно был их покровителем.

Конфликт между Украиной и Польшой обострился в связи с решением украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

6 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно сократила поставки военной техники и вооружения Киеву.

Глава офиса украинского президента Кирилл Буданов предупредил, что пик конфликта с Польшей еще впереди. Он заявил, что Украина не приняла ультиматумы от России и не примет их от других стран.

Ранее на Украине призвали Польшу к «взвешенности» и напомнили об «общем враге».

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