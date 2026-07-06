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Политика

Глава минобороны Польши заявил о снижении поставок оружия Украине

Косиняк-Камыш: Польша снизила поставки военной техники Украине
Global Look Press

Польша значительно снизила поставки военной техники и вооружения Украине. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

По его словам, передача помощи продолжается, но в значительно меньших объемах.

«Что можно было отдать, уже отдано», — сказал Косиняк-Камыш.

Министр уточнил, что с 2024 по 2026 год правительство премьера Дональда Туска передало Киеву ракеты к системам Patriot, реактивные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, радары для противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские и танковые снаряды, а также предметы индивидуального оснащения солдат. Общая стоимость этих поставок, по его данным, составила около 1,55 млрд злотых (примерно $412 млн).

До этого Косиняк-Камыш заявил, что принял решение раскрыть информацию о поставках оружия Киеву с начала российско-украинского конфликта на фоне сообщений о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

О тайных поставках написал вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак. Он подчеркнул, что отданные Киеву ракеты являются дорогими, труднодоступными и необходимыми для создания многослойной системы польской ПВО, которую не удается завершить уже много лет.

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач признал, что факт передачи ракет «очень вероятен», и подтвердил, что Варшава уступила Киеву свое место в очереди на закупку боеприпасов у США. Из-за этого польской стороне придется ждать дольше, поскольку производственный цикл у американских производителей занимает продолжительное время.

Ранее главу канцелярии президента Польши объявили угрозой безопасности Украины.

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