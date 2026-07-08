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Политика

В Европарламенте разорвали флаг УПА

Евродепутат Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА в Европарламенте
Yves Herman/Reuters

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России) в ходе дебатов по Украине. Об этом она сообщила в социальной сети X.

Политик призвала отказаться от нацизма главы Организации украинских националистов Степана Бандеры.

«В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — написала она.

Также Зайончковская-Герник отметила, что действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания, а также существенно замедлят вступление украинского государства в Евросоюз.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной наградой республики. Причиной для этого стало решение украинского лидера присвоить одной из бригад ВСУ название в честь деятелей УПА.

В начале июня сообщалось, что Киев хочет создать так называемый «национальный пантеон», в который могут войти Бандера, гетман Иван Мазепа, дипломат Пилип Орлик, главный атаман Украинской Народной Республики (УНР) Симон Петлюра, гетман Павел Скоропадский и другие лица.

1 июля депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент проголосовал за создание «украинского национального пантеона».

В канцелярии Навроцкого раскритиковали решение о создании пантеона и заявили, что внесение в Верховную раду соответствующего законопроекта является очередным шагом, который обостряет отношения с Польшей.

Ранее Польша отказалась дарить подарки Украине из-за улицы Бандеры.

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