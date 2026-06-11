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Политика

Польша отказалась дарить подарки Украине из-за улицы Бандеры

Polsat: в Кельце отменили передачу автобусов Украине из-за улицы Бандеры
Shutterstock

Власти польского города Кельце аннулировали свое предложение о безвозмездной передаче украинской Виннице 15 списанных автобусов марки Solaris из-за улицы, названной в честь главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры. Об этом сообщил польский телеканал Polsat.

По словам члена городской администрации Кельце Михала Чихи, решение отменить передачу транспорта приняли из-за недовольства горожан.

По информации Polsat, автобусы, которые хотели подарить Виннице, были произведены 17 лет назад. Их средний пробег составляет приблизительно 1,4 млн километров, а стоимость одного из них не превышает $8,1 тысячи.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России). Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навоцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Ранее в Госдуме раскрыли, как «вылечить» Украину от неонацизма.

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