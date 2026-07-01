Польша резко отреагировала на создание «украинского национального пантеона»

Внесение в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона» является очередным шагом, который обостряет отношения с Польшей. Об этом заявили в канцелярии главы государства Кароля Навроцкого, публикация появилась в соцсети Х.

Варшава считает инициативу Владимира Зеленского «следующим этапом действий эскалационного характера», которая напрямую связана с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России).

«Президент Зеленский объявил о внесении закона о Национальном пантеоне – это следующий этап действий эскалационного характера со стороны украинских властей после решения конца мая о присвоении одной из воинских частей имени «героев УПА», – говорится в заявлении.

Там отмечается, что президент Навроцкий, ранее лишив Зеленского ордена Белого орла, «был прав».

До этого депутат парламента Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада проголосовала за создание «украинского национального пантеона». Отмечается, что в пантеон может войти Украинская повстанческая армия (организация запрещена в России) (УПА).

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.