Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада проголосовала за создание «украинского национального пантеона».

«Парламент одобрил [проект закона] № 15360 – создание украинского национального пантеона. «За» основу и в целом – 287 [депутатов]», — поделился Железняк.

Отмечается, что в пантеон может войти Украинская повстанческая армия (организация запрещена в России) (УПА).

Секретарь польского правительства Адам Шлапка говорил, что создание национального пантеона и намерение включить в него украинских националистов может увеличить напряжение между Украиной и Польшей.

Также накануне бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий заявил, что за решение украинского президента Владимира Зеленского о создании Национального пантеона героев «в первую очередь заплатит сама Украина».

Моравецкий заявил, что Киев пытается строить свою национальную идентичность «на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде».

По его словам, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, потому что трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает подобных героев.

Ранее рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла.