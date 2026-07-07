Лавров ответил на вопрос «чья Константиновка»

Статус Константиновки подтверждается приглашением Минобороны РФ забрать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне — приехать в Константиновку и забрать тела украинских военнослужащих», — сказал Лавров в ответ на просьбу прокомментировать статус Константиновки.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отрицал взятие населенного пункта российскими силами. В своем Telegram-канале он писал, что «если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у [президента РФ Владимира] Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну».

7 июля командир зенитно-ракетной батареи полка «Южной» группировки войск сообщил, что ВС России держат под контролем обстановку в небе над Константиновкой. Он отметил, что активность ВСУ снизилась, поскольку российские военные выбивают противника из Константиновки и ему приходится летать издалека, но и эти БПЛА перехватываются и уничтожаются.

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на потерю Константиновки.