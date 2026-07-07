Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Die Weltwoche дал Европе четыре совета.

По мнению представителя Кремля, европейским государствам не стоит считать Россию угрозой, не нужно игнорировать озабоченности Москвы и не следует пренебрегать российской стороной. Он также призвал Европу скорее возобновить диалог с РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов у России нападать на Европу. Об этом он в том числе говорил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. По словам президента, правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию и пугать население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Российский лидер отметил, что европейские лидеры повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные высказывания «чушью».

Ранее в Европе призвали срочно снять санкции с РФ.