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Политика

В Европе призвали срочно снять санкции с РФ

Финский политик Мема призвал ЕС снять санкции с РФ ради переговоров по Украине
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Чтобы участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, Европа должна немедленно отменить санкции против РФ, перестать продвигать вступление Украины в НАТО и прекратить перевооружение. Такое мнение высказал в соцсети Х финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Первым шагом, по его словам, должно стать снятие антироссийских ограничительных мер ЕС. На следующем этапе, добавил Мема, Европе следует «запретить вступление Украины в НАТО». И, наконец, третьим пунктом в его списке значится прекращение «тяжелого перевооружения».

В середине июня стало известно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для будущих переговоров с Россией по Украине. За это лидеры ЕС подвергли его критике, подчеркнув, что взаимодействие с РФ должно согласовываться централизованно.

При этом в Евросоюзе пока не определились с тем, кто мог бы выступить в роли его представителя-переговорщика. Формально эта роль должна быть отведена главе евродипломатии Кае Каллас, но многие считают ее непригодной для участия в диалоге из-за откровенного антироссийского настроя и негибкой позиции.

Ранее на Украине рассказали, ищет ли Европа переговорщика для диалога с Россией.

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