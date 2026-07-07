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Политика

Украина будет участвовать в планировании учений НАТО

Представитель Вишневский: с 2027 года Украина будет планировать учения НАТО
Valentyn Ogirenko/Reuters

С 2027 года Украину допустят к планированию учений НАТО. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал директор по имплементации программ Центра НАТО-Украина, старший национальный представитель Украины Валерий Вишневский.

«С 2027 года Украина будет допущена к участию в этих учениях не только на этапе выполнения, но и на этапе планирования. И мы можем спланировать реалистичные сценарии», — отметил он.

По словам Вишневского, в 2026 году Украина примет участие в серии учений в сентябре-октябре и будет заниматься «вопросами развития и применения сухопутных войск, систем управления, выработки механизмов коллективного сдерживания». Он подчеркнул, что учения будут доступны «исключительно для членов альянса», однако для Украины будет «сделано исключение».

«Кроме того, мы будем участвовать в ряде учений, таких как LCI-X, которые направлены на развитие вопросов противовоздушной обороны в современных условиях. На этих учениях украинские эксперты будут играть ключевую роль — моделирование действий противника в воздушном пространстве. То есть в этих учениях мы будем играть роль противника и выстраивать реалистичные сценарии», — подчеркнул Вишневский.

Кроме того, он сообщил о планах расширить спектр учений, в которых украинцы «смогут продемонстрировать себя с лучшей стороны».

7 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего». В недавнем интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы, однако стране нужно дать статус, подобный статусу члена альянса.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что сейчас у Украины нет перспектив по поводу вступления в альянс.

Ранее в НАТО поддержали атаки Украины по России.

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