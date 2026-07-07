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Политика

Песков рассказал, когда может «закончиться война»

Песков: война закончится, когда Зеленский примет ответственное решение
Reuters/Global Look Press

Конфликт с Украиной закончится, когда ее президент Владимир Зеленский примет ответственное решение. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

По его словам, украинский лидер должен вывести свои войска из регионов России и признать юридически фактическую ситуацию на земле.

«И на следующий день война закончится», — подчеркнул Песков.

До этого Дмитрий Песков рассказал , что в 2022 году Россия была близка к достижению соглашения с Украиной, документ был согласован. Песков напомнил журналисту, что четыре года назад Россия «стояла у киевских стен».

Во время интервью представитель Кремля также отметил, что Украина и ее нынешние власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения конфронтации с Российской Федерацией. Вместе с тем, по его словам, европейцы в последнее время «начали чувствовать себя некомфортно с украинцами».

Кроме того, Песков заявил, что Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны.

Ранее Медведев сделал заявление о ядерном апокалипсисе.

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