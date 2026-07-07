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Политика

Песков заявил, что Россия была близка к достижению мира с Украиной

Песков: Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной, документ был согласован. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Песков напомнил журналисту, что четыре года назад Россия «стояла у киевских стен».

«И соглашение было подготовлено, соглашение было согласовано заинтересованными сторонами, каждый документ этого соглашения, каждая страница», — сказал он.

Во время интервью Песков также отметил, что Украина и ее нынешние власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения конфронтации с Российской Федерацией. Вместе с тем, по его словам, европейцы в последнее время «начали чувствовать себя некомфортно с украинцами».

Он также заявил, что Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны.

Ранее Песков оценил текущие отношения России и США.

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