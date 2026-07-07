Песков объяснил, почему Россия никогда не начнет третью мировую войну

Песков: Россия очень ответственная, чтобы быть инициатором третьей мировой войны

Россия очень большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не начинала мировой войны, если вспомнить историю, и не будет делать этого теперь. Однако будет принимать меры для своей безопасности, добавил он.

«Но когда ее (войну. — Прим. Ред.) начали против нас, мы отвечали до самого конца», — заявил Песков.

Он также отметил, что США понимают возможные последствия третьей мировой.

До этого обозреватель Bloomberg Андреас Клут описал возможный сценарий начала третьей мировой войны. По его мнению, первые выстрелы почти наверняка произойдут в космическом пространстве вместе с одновременным обменом атак в киберпространстве.

Клут обратил внимание, что сейчас все основные военные державы, включая США, Китай и Россию, используют космос для шпионажа, составления карт местности и отслеживания своих врагов, а также для управления собственными силами и огневой мощью. И это обяжет их уничтожать вражеские спутники и наземные станции противников, защищая при этом собственную инфраструктуру, считает эксперт.

Ранее Медведев сделал заявление о ядерном апокалипсисе.