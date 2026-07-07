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Политика

В Кремле рассказали, чем Украина стала для Европы

Песков: Украина является для Европы идеальным орудием продолжения конфликта с РФ
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Украина и ее нынешние власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения конфронтации с Россией. Об этом в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейцы в последнее время «начали чувствовать себя некомфортно с украинцами».

«Но Украина и киевский режим — идеальный инструмент для продолжения войны с Россией», — добавил представитель Кремля.

6 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что призывы европейских политиков к миру ничего не стоят и в реальности являются прикрытием для разработки вооружения против России. Как рассказал дипломат, государства Запада продолжают финансово помогать Киеву и поставлять ему оружие натовского производства. Он добавил, что зарубежные партнеры Украины также выделяют все больше средств на поддержание активности ее войск, которые они рассматривают как «прокси-армию» против РФ.

Галузин заверил, что Москва не собирается отказываться от конструктивного и содержательного диалога. Однако он будет востребован только в том случае, если Европа подтвердит конкретными действиями свою готовность учитывать позицию России при обсуждении вопросов безопасности.

Ранее дипломат объяснил, почему РФ представляется Европе «исключительно черной».

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