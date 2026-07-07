Трамп вновь дал оценку разговору с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь высоко оценил телефонный разговор, проведенный с главой России Владимиром Путиным 4 июля, передает ТАСС.

По его словам, обе стороны — Москва и Киев — хотят мира на Украине.

«Думаю, они оба хотят заключить сделку», — отметил президент США.

4 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они обсудили Украину, Иран и продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин указал Трампу и на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников о ситуации на фронте.

Тогда же Зеленский написал в Telegram-канале, что «очень хорошо» поговорил с Трампом. До этого Путин и Зеленский направили Трампу поздравительные телеграммы в связи с 250-летием независимости США.

Ранее Трамп заявил о планах обсудить завершение конфликта на Украине на саммите НАТО.