Стало известно о настрое Зеленского перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский оптимистично перед переговорами с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Анкаре. Об этом пишет Bloomberg.

«Президент Украины настроен оптимистично в преддверии переговоров с Дональдом Трампом», — пишут журналисты.

Отмечается, что у него запланированы встречи и с другими лидерами стран НАТО.

В статье также говорится, что Зеленский специально откладывает подписание соглашения с США о сотрудничестве Киева и Вашингтона в сфере производства дронов, желая добиться более выгодных условий и «признания ценности сделки со стороны высокопоставленных американских чиновников».

Накануне политолог-американист Константин Блохин рассказал, что на саммите НАТО в Турции Трамп может убедить Зеленского пойти на уступки в вопросе урегулирования конфликта, учитывая потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) Константиновки.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Рютте назвал ключевые проблемы НАТО, которые обсудят в Анкаре.