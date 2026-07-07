Командир батареи рассказал о контроле неба над Константиновкой

РИА Новости: обстановка в небе над Константиновкой находится под контролем ВС РФ

Вооруженные силы России держат под контролем обстановку в небе над Константиновкой. Об этом заявил командир зенитно-ракетной батареи 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Памир, передает РИА Новости.

«Обстановка в небе над Константиновкой под нашим контролем», — сказал военный.

По его словам, активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась, поскольку российские военные выбивают противника из Константиновки и ему приходится летать издалека, но и эти БПЛА перехватываются и уничтожаются.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на потерю Константиновки.