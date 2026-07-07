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Политика

«Ни живые, ни мертвые ей не нужны»: Лавров прокомментировал отказ Украины забрать тела

Лавров: Киеву не нужны ни живые, ни мертвые украинцы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина, отказавшись забирать тела погибших бойцов в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые украинцы ей не нужны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Глава МИД также отметил, что лучшим ответом на вопрос о статусе Константиновки является приглашение, которое российские военные адресовали украинской стороне — приехать в город и забрать тела погибших украинских военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных погибших бойцов, находящихся в Константиновке. Отказавшись от предложения о передаче тел, Киев еще раз продемонстрировал свое отношение к военнослужащим как к расходному материалу, заявили в ведомстве.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Взятие города под контроль нарушает снабжение украинских войск и открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Ранее Генштаб ВС РФ доложил о больших потерях ВСУ в Константиновке.

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