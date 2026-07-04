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Армия

Генштаб ВС РФ доложил о больших потерях ВСУ в Константиновке

Рудской: ВСУ потеряли более 13 тыс. бойцов в боях за Константиновку
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 13 тыс. бойцов в боях за Константиновку в Донецкой народной республике. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской на брифинге.

«ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих», — доложил Рудской.

Кроме того, украинская армия потеряла в Константиновке 14 танков, 283 боевые бронемашины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО. По данным Минобороны РФ, ВСУ выстроили в населенном пункте два оборонительных рубежа длиною более 150 километров — из траншей, противотанковых рвов с тройным рядом инженерных заграждений и смешанных минных полей.

3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки.

Как рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, город был превращен ВСУ в крепость.

Ранее в Генштабе сообщили о финальных боях за Красный Лиман.

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