После взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ Константиновки (Донецкая народная республика) украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не с чем ехать на саммит НАТО, где запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Зеленскому что-то нужно в срочном порядке предпринимать. Это, кстати, очень опасный фактор. На этой неделе вполне возможны какие-то серьезные террористические акты со стороны украинских боевиков, которые должны перебить весь этот «негатив» константиновский», — считает аналитик.

Фактически Зеленский едет в Анкару с поражением. Неуспехи на линии боевого соприкосновения напрямую скажутся на переговорах, в том числе и с хозяином Белого дома, добавил он.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. В тот же день Минобороны сообщило о том, что штурмовые подразделения Южной группировки войск в течение последних семи дней проводили операцию по зачистке города.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля. Он пройдет в Анкаре. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от саммита НАТО.