Эрдоган может обсудить с Трампом вопрос переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО планирует обсудить возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной на турецкой площадке. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Президент Эрдоган может затронуть на переговорах с президентом Трампом вопрос возобновления переговорного процесса по Украине в Турции», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что «эта тема входит в число возможных пунктов повестки встречи».

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В июне президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с Путиным в Москве для урегулирования конфликта. Он заявил, что «Украина не играет в эти игры». По словам президента Украины, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом.

Ранее Трамп заявил о скором мире на Украине.