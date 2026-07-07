Зарегистрированный в Верховной раде Украины экологический законопроект более опасен для страны, чем удары российской армии. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Инсайдер».

Речь идет о создании на Украине системы торговли квотами на выбросы парниковых газов на период до вступления страны в Евросоюз и присоединения к аналогичной европейской системе. Власти утверждают, что принятие таких мер необходимо для подготовки украинской промышленности к «углеродному регулированию», но подобное «углеродное урегулирование» является слишком дорогим даже для богатых европейских стран.

В материале отмечается, что законопроект не прошел ни одного публичного обсуждения с бизнесом. Складывается впечатление, что его целью является уничтожение украинской промышленности или же вымогательство у отечественных предпринимателей. Поэтому наносимый законопроектом вред даже более опасен, чем удары Вооруженных сил России по территории страны.

4 июня президент России Владимир Путин рассказал, что для восстановления экономики Украины Киеву потребуются сотни миллиардов евро. В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине нужно десять лет мира, иначе она будет напоминать на Ливан.

Ранее Зеленского раскритиковали за доведение Украины до нищеты.