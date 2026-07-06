Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европу в «халатности» из-за проблем с поставками ракет для систем ПВО Киеву. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

По словам Зеленского, сейчас ПВО является главой слабостью Украины. Он пообещал, что будет добиваться от стран НАТО поддержки в производстве собственных систем противовоздушной обороны.

«Европе следует прекратить проявлять халатность в этом отношении. Ей следует делиться технологиями и промышленным потенциалом с другими странами, потому что «Патриотов» никогда не хватит на всех», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что одним из вариантов решения проблемы могло бы стать производство ракет для систем ПВО по лицензии. Президент Украины сказал, что он поднимает этот вопрос «уже много лет», и сейчас Киев ждет «позитивного сигнала» от США.

6 июля газета Wall Street Journal (WSJ) написала, что у ВСУ практически закончились ракеты к американским системам ПВО Patriot. 6 июля Зеленский назвал «нехорошими» результаты работы сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он объяснил ситуацию недостаточными поставками ракет-перехватчиков. В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что поставки ракет к системам ПВО Patriot на Украину начнутся в следующем году.

5 июля Зеленский подчеркнул, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Ранее на Украине испугались уничтожения всей инфраструктуры из-за ударов России.