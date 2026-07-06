В Минобороны Украины рассказали, когда начнутся поставки ракет к системам Patriot

Министр Федоров: поставки ракет к Patriot на Украину начнутся в следующем году

Поставки ракет к системам ПВО Patriot на Украину начнутся в следующем году. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет к Patriot.

«Мы уже законтрактовали и продолжаем контрактовать ракеты в Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам-передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заместить их за счет наших будущих поставок», — написал министр.

Задача Украины как можно быстрее обеспечить страну дополнительными ракетами к Patriot, добавил Федоров.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США.

Ранее в России рассказали о производстве Patriot для Киева в Европе.