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Политика

Зеленский признал, что украинские силы ПВО демонстрируют «нехорошие результаты»

Зеленский сообщил о нехороших результатах работы ПВО ВСУ на фоне удара возмездия
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «нехороших результатах» работы сил противовоздушной обороны (ПВО) страны. Глава государства прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Причина в недостаточных поставках ракет-перехватчиков <...>. Пока ракеты для [комплексов] Patriot остаются на складах союзников», — написал политик.

На этом фоне он выразил надежду, что США и европейские страны после предстоящего саммита НАТО примут «сильные решения» по вопросу о защите неба Украины. По словам Зеленского, коллективный Запад имеет достаточно ресурсов для принятия такого решения.

Очередной саммит НАТО состоится в турецкой столице Анкаре в период с 7 по 8 июля.

6 июля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Целями стали сооружения, расположенные в Киеве и области. Как рассказали в ведомстве, в ходе атаки были применены ударные дроны, а также высокоточное оружие большой дальности. Данная операция стала ответом на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее ударам подверглись автозаправки и бензовоз, используемые в интересах ВСУ.

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