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Политика

На Западе сообщили о критической ситуации для Украины с ракетами ПВО

WSJ: у Украины почти закончились ракеты для систем Patriot
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

У ВСУ практически закончились ракеты к американским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, предназначенные для остановки баллистических ракет. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ)

«У Украины практически закончились перехватчики Patriot, предназначенные для остановки баллистических ракет. <…> Практически беспрепятственные удары России являются следствием глобальной нехватки перехватчиков для американской противоракетной системы Patriot, дефицит которой усугубился в этом году войной с Ираном под руководством США», — пишет СМИ.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля, обратится к западным странам с просьбой передать ракеты для систем ПВО.

Издание отметило, что Украина входит в число примерно 20 стран, которые находятся в очереди на перехватчики Patriot, запасы которых невелики.

5 июля Зеленский сказал, что ВСУ критически нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot и призвал союзников усилить давление на Россию.

6 июля Зеленский заявил о «нехороших результатах» работы сил противовоздушной обороны (ПВО) страны. По его словам, причина этого заключается в «недостаточных поставках ракет-перехватчиков». В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что поставки ракет к системам ПВО Patriot на Украину начнутся в следующем году.

Также СМИ писали, что ВСУ использовали списанные ракеты Patriot, упавшие в центре Киева.

Ранее Зеленский обсудил с Мерцем поставки ракет для Patriot.

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