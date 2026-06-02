Мерц нашел «верный способ» завершить конфликт на Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал военную поддержку Украины и санкции против России верным средством для завершения конфликта. Его слова приводит агентство ТАСС.

Мерц заверил, что Европа не ослабит усилий в поддержке Украины, поскольку они «оказывают воздействие» на ход противостояния Москвы и Киева.

«Так что санкции, как и военная поддержка Украины являются верным средством, чтобы как можно скорее завершить эту войну», — заявил Мерц.

До этого Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию и Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

Политик также утверждал, что Россия якобы представляет «непосредственную угрозу» для Европы. По его словам, на фоне геополитической напряженности и вызовов в сфере безопасности на Германию ложится особая ответственность не только за свое собственное будущее, но и за единство Европы.

