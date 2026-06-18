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Политика

Глава МИД ФРГ сделал резкое заявление о России

Глава МИД ФРГ Вадефуль: безопасность Европы возможна лишь в противостоянии с РФ
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Безопасность в Европе возможна лишь в противостоянии с Россией, которая якобы является «наибольшей угрозой для НАТО, а также свободы и безопасности» континента. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью TVP.

По его словам, Европа «получила суровый урок», разрушив иллюзии о «возможности взаимопонимания с Россией». В связи с этим он призвал продолжать поддерживать Украину.

«Мы должны четко осознавать, что в нынешних условиях – и я не вижу предпосылок к тому, что ситуация изменится в обозримом будущем - мы сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова прозаичная и печальная реальность, и я должен проводить политику, исходящую из этой реальности», — сказал Вадефуль.

В том же интервью он заявил, что бундесвер готов безоговорочно защищать территорию Польши в случае нападения и это не подлежит сомнению. По его словам, «если на территорию НАТО будет совершено нападение — а, скорее всего, речь идет только о России, — то немецкие солдаты немедленно защитят каждый дюйм».

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.

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