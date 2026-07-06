В МИД РФ сделали заявление о визите Уиткоффа и Кушнера

Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию стоит на повестке

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не готов говорить о конкретных сроках. Их приезд в Москву, как известно, стоит в повестке дня», — сказал он.

По словам Рябкова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в контакте и письменно, и устно. Он добавил, что диалог с США на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме»

16 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Кремль рассчитывает на то, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут посетить Москву после урегулирования конфликта с Ираном.

Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны.

В конце месяца президент России Владимир Путин заявил, что Россия ожидает визита представителей американской администрации и готова продолжить переговоры.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.