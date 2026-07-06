Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Стало известно об использовании ВСУ списанных ракет Patriot

SHOT: Украина использовала списанные ракеты Patriot, упавшие в центре Киева
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали списанные ракеты Patriot, которые упали в центре Киева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По информации SHOT, перехватывать российскую атаку ВСУ попыталась при помощи старых и списанных ракет системы ПВО. Несколько из них сошли с курса и упали прямо во дворы местных жителей. Ряд квартир и автомобилей получил серьезные повреждения. Использовать списанные снаряды украинские военнослужащие могли в целях экономии дефицитных ракет к системам Patriot», — говорится в посте.

6 июля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Удары наносились по сооружениям, которые находятся в Киеве и области. По данным ведомства, во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Вооруженные силы РФ провели операцию в ответ на удары украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в Минобороны пообещали ответить на поставки ВСУ европейских БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!