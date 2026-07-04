Зеленский обсудил с Мерцем поставки ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил поставки ракет к американским зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

«Ключевое сейчас — ракеты для «Пэтриотов», чтобы защищать наших людей от российской баллистики. Говорили прежде всего именно об этом — о возможности поддержать наши системы «Пэтриот» необходимыми ракетами, поскольку именно на ракетные удары по Украине Россия делает финальную ставку», — отметил он.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с Мерцем ситуацию на фронте, и подчеркнул, что Германия является одним из «глобальных лидеров» в оказании помощи Украине.

2 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма почти в 40 стран с просьбой безотлагательно передать ракеты для систем ПВО Patriot. В тот же день Зеленский отметил, что Украине нужны снаряды для систем ПВО, чтобы сбивать российскую баллистику, однако в нужном количестве их нет. И если бы союзники предоставили обещанное, то ситуация могла быть другой, подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, 2 июля спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Украине крайне необходимы системы Patriot и ракеты к ним.

Ранее эксперт объяснил, почему Киеву не стоит ждать больших поставок ракет Patriot.