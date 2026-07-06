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Политика

Большинство поляков считают Зеленского виновным в конфликте с Варшавой

WP: 56% поляков считают Зеленского виновным в кризисе между Польшей и Украиной
Denis Balibouse/Reuters

Большинство поляков считают президента Украины Владимир Зеленский виновным в обострении отношений между Варшавой и Киевом. Об этом пишет издание Wirtualna Polska (WP) со ссылкой на опрос United Surveys.

По данным опроса, 56% респондентов считают, что Владимир Зеленский несет основную ответственность за ухудшение отношений между Польшей и Украиной, а 19,7% упрекнули в кризисе президента Польши Кароля Навроцкого.

20% респондентов считают, что неправильные действия совершили обе стороны, а 4,3% не смогли установить виноватого.

Опрос показал, что среди сторонников оппозиции 88% опрошенных считают виновным президента Украины, а 3% — Навроцкого. Среди избирателей правящей коалиции 44% респондентов возложили ответственность за кризис на Навроцкого, 18% — на Зеленского, а 38% обвинили обе стороны.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей государственной награды страны. Это произошло из-за того, что Зеленский назвал одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Зеленский объяснил поступок Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский президент отверг связь между своим решением и внутренней политикой государства. Портал Onet со ссылкой на опрос от IRBiS сообщал, что рейтинг Навроцкого в Польше рекордно вырос на фоне скандала с лишением Зеленского ордена Белого орла.

Ранее Туск заявил, что военная помощь Украине в интересах Польши.

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