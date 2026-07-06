Туск заявил, что военная помощь Украине в интересах Польши

Военная помощь Украине входит в интересы Польши и является консенусной политикой Варшавы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.
«Я вновь обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с Россией была предметом нашего политического и национального консенсуса», – сказал Туск.
По его словам, несмотря на конфликт между странами, Варшава «ни в коем случае» не может отказаться от помощи Киеву. Речь идет не только о солидарности и порядочности, но и безопасности Польши, считает премьер.
«Я обращаюсь ко всем, кто хочет остановить помощь Украине: вы же не встали на сторону России, не так ли?», — поинтересовался Туск.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).
Зеленский объяснил решение Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский лидер отверг связь между лишением ордена и внутренней политикой государства.
Портал Onet со ссылкой на опрос от IRBiS писал, что рейтинг Навроцкого в Польше рекордно вырос на фоне скандала с Украиной.
Ранее Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины.