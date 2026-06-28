Рейтинги Навроцкого рекордно выросли после лишения Зеленского Белого орла

Рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого рекордно вырос на фоне скандала с Украиной и лишения ее лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом пишет портал Onet со ссылкой на опрос от IRBiS.

По данным исследования, деятельность главы государства одобряют 54.8% опрошенных. Это на 8.4% больше, чем месяц назад. При этом 39.9% придерживаются противоположной позиции.

Как отмечается в материале, показатели Навроцкого – лучшие за всю историю рейтинга.

«Президент также вернул себе уникальное преимущество: у него значительно больше положительных оценок, чем отрицательных. Стоит отметить, что высокие рейтинги Кароля Навроцкого могут быть связаны с лишением Владимира Зеленского ордена Белого Орла», — пишет Onet.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее нардеп призвал Польшу принять одно «мудрое решение» на презентации книги об УПА (организация запрещена в России).