Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины

Глава МИД Сикорский: к сожалению, Россия может радоваться спору Польши и Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может быть довольна тем, как ей якобы удалось настроить Киев и Варшаву против друг друга. Его слова приводит RMF FM.

«К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне могут испытывать удовлетворение от того, как они натравили поляков и украинцев друг на друга», — заявил Сикорский.

Он признал, что Польша и Украина не могут изменить прошлое, однако стороны могут «лучше понять собственную историю и примириться, чтобы иметь общее будущее, а не уничтожать друг друга».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Зеленский объяснил решение Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский лидер отверг связь между лишением ордена и внутренней политикой государства.

Портал Onet со ссылкой на опрос от IRBiS писал, что рейтинг Навроцкого в Польше рекордно вырос на фоне скандала с Украиной.

Ранее в Польше рассказали, в чем выгода Зеленского от прославления нацистов.