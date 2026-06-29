В Польше рассказали, в чем выгода Зеленского от прославления нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский относится к Польше, как к Венгрии при бывшем премьер-министре Викторе Орбане, и прославляет пособников нацистов, чтобы заручиться поддержкой правых сил в стране. Об этом в интервью Wirtualna Polska (WP) заявил политолог, международный эксперт и координатор программы Восточной Европы в Польском институте международных отношений Даниэль Шелиговский.

По словам Шелиговского, президент Украины создает так называемый «национальный пантеон» и прославляет деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), чтобы продемонстрировать заручиться поддержкой «правых кругов». Поэтому этот шаг ориентирован на внутреннюю политику страны, отметил он.

«Основываясь на широко понимаемой национальной идее, Зеленский пытается заключить пакт о ненападении с традиционной группой патриотов, а именно с военнослужащими, ветеранами, добровольцами и националистическими группами. Это еще один шаг к расширению его влияния и привлечению новых групп. Он призван обеспечить ему политическую стабильность и защиту в случае принятия сложных и непопулярных решений относительно войны», — подчеркнул Шелиговский.

Он объяснил, что такой подход позволит Зеленскому «относительно плавно» перейти к предвыборной кампании «в подходящий момент». И прославление пособников нацистов поможет ему не столкнуться с «наибольшей политической» угрозой со стороны националистов.

Шелиговский отметил, что после недавних заявлений Зеленского сложилось впечатление, что он «начинает воспринимать» Польшу, как Венгрию и премьер-министре Викторе Орбане. При этом политолог назвал это ошибкой, так как Украина не сможет вступить в ЕС без согласия Варшавы.

«Сложилось впечатление, что он начинает воспринимать Польшу примерно так же, как раньше воспринимал Венгрию Виктора Орбана. То есть как страну, которая доставляет проблемы, иногда деструктивна, но в конечном итоге самые важные решения принимаются в другом месте, в Берлине, Париже или Брюсселе. У меня сложилось впечатление, что в Киеве растет убеждение в том, что отношения с Польшей можно выстраивать косвенно, путем переговоров с крупнейшими странами Европейского союза. На мой взгляд, это очень серьезная ошибка», — отметил он.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

В начале июня издание «РБК-Украина» писало, что Киев хочет создать так называемый «национальный пантеон», и МИД Украина работает «над возвращением десятка военных деятелей прошлого». Сообщалось, что бывший президент Украины Виктор Ющенко, который работает над созданием пантеона, хочет вернуть на Украину прах главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и «тысячи других» лиц.

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим, который намерен «вернуть домой» прах украинских нацистов, скоро дойдет и до перезахоронения Степана Бандеры.

Ранее в Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине.