Министр Попович: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия никогда не вводила и не введет санкции в отношении Российской Федерации, несмотря на огромное давление. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович, выступая на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки «Иннопром», передает ТАСС.

По его словам, Сербия терпит огромное давление, которое переходит в реальные политические угрозы.

4 июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все санкции, которые введены против России, являются незаконными.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти. По данным Bloomberg, 21-й пакет санкций против РФ будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть и меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западных санкций.

Ранее евродепутат признал, что Европа страдает от санкций больше, чем Россия.