Медведев назвал санкции против России незаконными

Медведев: все санкции, которые введены против России, являются незаконными

Все санкции, которые введены против России, являются незаконными. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

«Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения», — сказал он.

По словам Медведева, санкциями можно считать лишь меры, предусмотренные Уставом ООН или другими международными договорами.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти. По данным Bloomberg, 21-й пакет санкций против РФ будет включать заморозку потолка цен на российскую нефть и меры против организаций, которые якобы используются Россией для обхода западных санкций.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.