Евродепутат Картайзер: Европа страдает от российских санкций больше, чем Россия

Страны Европейского союза оказались более чувствительными к антироссийским санкциям, нежели сама Россия. Об этом заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению евродепутата, ограничения привели к утрате рынков и росту стоимости издержек для европейских компаний и потребителей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ушедшие с российского рынка западные компании поступили «абсолютно по-скотски». При этом он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранный капитал приходил на отечественный рынок.

19 мая издание Politico сообщило, что лидеры стран Евросоюза на предстоящем саммите обсудят возможность продления антироссийских санкций сразу на один год вместо нынешних шести месяцев.

По данным источников, инициатива направлена на укрепление политической и юридической устойчивости санкционного режима против России. Сейчас продление ограничений требует единогласного одобрения всех стран ЕС каждые полгода, что регулярно создает риски блокировки со стороны отдельных государств.

Ранее президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций для его страны.