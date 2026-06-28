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Политика

Стало известно о смене отношения США к Израилю

Politico: Израиль перестал рассматриваться исключительным союзником США
AP

Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В качестве примера изменения отношения Вашингтона к еврейскому государству издание приводит заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире».

По словам источников, Вэнс является лишь олицетворением новой реальности, в которой статус Израиля как союзника США не стоит выше всего остального.

Другие собеседники издания подчеркивают, что сейчас наблюдается сокращение прямых контактов между руководством двух государств, включая телефонные переговоры и подготовку визитов на высшем уровне.

Накануне газета The New York Times сообщила, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.

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