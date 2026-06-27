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Политика

В США заговорили об ухудшении отношений с Израилем

NYT: израильтяне видят, как их дружба с США угасает
AP

Прочная поддержка США со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание отмечает, что выпады президента США Дональда Трампа против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также стремление американского лидера к мирному соглашению с Ираном породили в Израиле сомнения по поводу того, можно ли называть Трампа «лучшим другом». Также эти сомнений укрепили результаты праймериз Демпартии США в Нью-Йорке, где победили три пропалестинских кандидата, поддержанные мэром Зохраном Мамдани.

Аналитик Майкл Коплоу отметил, что победа этих политиков говорит о «более широком повороте» демократов против Израиля.

СМИ пишет, что эксперты, изучающие взаимоотношения Израиля и Израиля, предупреждают, что Иерусалим, вероятно, не сможет долго рассчитывать на «надежную поддержку» со стороны Вашингтона — будь то военная, символическая помощь или налоговые льготы для американских благотворительных организаций, поддерживающих Израиль.

«Перед нами обрыв, и мы движемся к нему», — сказал бывший посол США в Израиле Дэниел Курцер.

Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Кроме того, некоторые критики-республиканцы обвиняют Израиль во втягивании США в войну в Иране, и ставят под вопрос пересечение национальных интересов Вашингтона и Иерусалима.

«После 40 лет, в течение которых Израиль называл себя стратегическим активом для США, возникает закономерный вопрос: является ли Израиль активом или превращается в обузу?» — сказал бывший генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Алон Пинкас.

При этом газета подчеркнула, что США еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем поддержку Израиля можно будет поставить под сомнение.

В июне газета Wall Street Journal писала, что отношения Трампа и Биньямина Нетаньяху в последнее время обострились, и американский президент недоволен своим союзником. В начале месяца портал Axios сообщал, что Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за эскалации Израилем напряженности в Ливане. Также 7 июня Трамп заявил, что не во всем согласен с Нетаньяху и хотел бы, что у Ливана «была лучшая жизнь».

Ранее на Западе заявили, что Трамп поставил Нетаньяху перед сложным выбором.

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