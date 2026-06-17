На Западе заявили, что Трамп поставил Нетаньяху перед сложным выбором

Президент США Дональд Трамп «вышел из-под контроля» и поставил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед ужасным выбором. Об этом пишет Sky News.

На мировой арене мало кто из лидеров казался ближе друг к другу, чем Трамп и Нетаньяху, но стремление американского лидера найти выход из войны с Ираном, похоже, ставит их отношения под угрозу, говорится в статье.

На протяжении нескольких месяцев США были верным союзником Израиля. Нетаньяху называл Трампа «величайшим другом, который когда-либо был у Израиля».

Так продолжалось до тех пор, пока американский президент не решил, что на самом деле ему нужно возвращение к дешевому топливу, прекращение войны и сделка с Ираном. В этот момент продолжающаяся воинственность израильского премьера и его решимость продлить войну в Ливане против «Хезболлы» внезапно превратились в проблему, продолжил автор.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Однако Нетаньяху заявил Трампу о планах продолжить военную кампанию против «Хезболла» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение.

Ранее Иран пригрозил «жестко ответить» на нарушение Израилем перемирия в Ливане.