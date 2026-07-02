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Политика

Нетаньяху заявил о намерении отказаться от помощи США

Нетаньяху: Израиль откажется от финансовой помощи США уже в этом году
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США. Об этом сообщает News 18.

По его словам, американская помощь, как «пособие по безработице», чего Нетаньяху не хочет.

Премьер добавил, что экономика Израиля больше не является «малой экономикой», страна сама способна профинансировать ту долю ВВП, которую получает от Вашингтона.

«Я хочу, чтобы этот процесс начался в этом году», — подчеркнул Нетаньяху.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства.

Также газета The New York Times сообщила, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.

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