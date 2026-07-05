Депутат Чепа: для возобновления переговоров по существу нужно желание Киева

Для возобновления переговорного процесса по существу нужно желание Киева, а не только имитация. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Что нужно — это желание вести переговоры. Если этого желания нет, есть только видимость, декларации и лживый цинизм, то трудно прогнозировать, как этот процесс может развиваться», — сказал Чепа.

По его словам, пока политики, которые надеются на истощение экономики России, влияют на Владимира Зеленского, добиться возобновления переговорного процесса сложно. Запад не интересует судьба Украины, у него свои цели, указал депутат.

Он привел в пример Британию, которая веками ставила собственные интересы выше судеб народов, которые входили в сферу влияния Соединенного Королевства. Как напомнил Чепа, британский премьер Борис Джонсон предпринял все, чтобы сорвать переговоры в 2022 году.

«Сегодня отдельные страны громко твердят о готовности Киева назначить перемирие, но за этим следует не решение вопроса, а подготовка к усугублению и продолжению конфликта», — констатировал парламентарий.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее Украина заявила о готовности провести переговоры с Россией до зимы.