В России допустили применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс

Сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от конкретных действий ВС РФ. Если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение ВСУ из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



Так он прокомментировал сообщение британской газеты Financial Times о том, что Россия планирует полностью взять под контроль Донбасс к осени.



«Многое зависит от того, на какие шаги мы пойдем. Если мы будем действовать так же, как действуем сейчас, то есть спокойно, постепенно экономя силы и ресурсы, это одна ситуация. Если мы, к примеру, применим тактическое ядерное оружие, то я думаю, что все может закончиться гораздо быстрее», — подчеркнул аналитик.



Кнутов напомнил, что военная финансовая помощь Украине со стороны Европы свидетельствует о желании Брюсселя затянуть конфликт еще как минимум на полтора года.



В конце апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о расширении зоны контроля российских войск: с начала года под контроль перешли более 1700 кв. км и 80 населенных пунктов, под контролем вся территория ЛНР. По его словам, наступление ведется на всех направлениях, идут бои за ряд городов, включая Красный Лиман и Константиновку.



При этом газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала о том, что Россия якобы планирует полностью взять под контроль территорию Донбасса осенью.

