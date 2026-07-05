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Политика

В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать потерю Константиновки

Шеремет: Зеленский боится признать потерю Константиновке из-за страха перед ЕС
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский боится признать освобождение российской армией Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

«Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом, которому перестанут давать деньги. Это трусливый, наглый и лживый проходимец, который не имеет никакого отношение к законной власти на Украине», — указал парламентарий.

По мнению парламентария, такое заявление связано с нежеланием Зеленского потерять доверие западных союзников и противоречит его политическим планам.

3 июля Путину доложили об освобождении Константиновки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Константиновка полностью взята.

3 июля Минобороны России также сообщило о том, что штурмовые подразделения Южной группировки войск в течение последних семи дней проводили операцию по зачистке Константиновки в ДНР.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов.

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