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Российские войска за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов

МО: за неделю под контроль ВС РФ перешли 11 населенных пунктов
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов. Это следует из сводки Минобороны.

«За неделю подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинского Харьковской области. <…> На прошедшей неделе дивизии Южной группировки войска двинулись в штаб сил обороны и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. <…> В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступательные и освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку Днепропетровской области, а также Новоселовскую, Ровную, Лесную и Копанипоророжскую области», — рассказали в ведомстве.

Также за прошедшие сутки был освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. По данным ведомства, в ходе боевых действий подразделения Вооруженных сил РФ заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров. В министерстве также заявили, что при освобождении населенного пункта были уничтожены до роты украинских военнослужащих.

Ранее казаки сообщили о достижениях на славянско-краматорском направлении СВО.

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