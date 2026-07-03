За прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов. Это следует из сводки Минобороны.

«За неделю подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинского Харьковской области. <…> На прошедшей неделе дивизии Южной группировки войска двинулись в штаб сил обороны и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. <…> В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступательные и освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку Днепропетровской области, а также Новоселовскую, Ровную, Лесную и Копанипоророжскую области», — рассказали в ведомстве.

Также за прошедшие сутки был освобожден населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. По данным ведомства, в ходе боевых действий подразделения Вооруженных сил РФ заняли район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров. В министерстве также заявили, что при освобождении населенного пункта были уничтожены до роты украинских военнослужащих.

Ранее казаки сообщили о достижениях на славянско-краматорском направлении СВО.