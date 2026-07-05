Путин и Трамп обсудили отправку совместного экипажа на МКС

Путин и Трамп считают символичной скорую отправку совместного экипажа на МКС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили отправку совместного экипажа на МКС, они посчитали запуск символичным. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«В беседе отмечена символичность того, что на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию», — сказал он.

Ушаков отметил, что данное сотрудничество свидетельствуют о заинтересованности двух стран плотно сотрудничать в разных областях.

4 июля Путин и Трамп созвонились по случаю Дня независимости США Беседу инициировал Вашингтон. Лидер РФ лично поздравил коллегу и всех американцев со знаковым праздником. Беседа политиков продолжалась 1 час 25 минут.

Во время разговора они в том числе говорили об урегулировании на Украине. Президент США снова выразил готовность содействовать скорейшему прекращению военных действий в зоне конфликта и поиску решений по преодолению кризиса.

Ранее Путин и Трамп отметили важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона.