Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Путин и Трамп отметили важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона

Ушаков: Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов РФ и США
AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре отметили важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество в военно-политической и экономической тематике, где «просматриваются колоссальные перспективы сотрудничества».

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор двух лидеров длился почти полтора часа, сообщил помощник президента. Известно, что одной из тем обсуждения был конфликт на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что звонок Трампа Путину инициировали США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!