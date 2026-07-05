Путин и Трамп отметили важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре отметили важность продолжения контактов Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что в ходе разговора стороны обсудили сотрудничество в военно-политической и экономической тематике, где «просматриваются колоссальные перспективы сотрудничества».

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор двух лидеров длился почти полтора часа, сообщил помощник президента. Известно, что одной из тем обсуждения был конфликт на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что звонок Трампа Путину инициировали США.