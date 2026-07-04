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Политика

Трамп сделал заявление о будущем США

Трамп пообещал сделать Америку «больше, лучше и сильнее»
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая в честь Дня независимости страны, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. Об этом он заявил, выступая у горы Рашмор, передает РИА Новости

«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, чем когда-либо. Я обещаю вам это», — сказал глава американского государства, поздравляя соотечественников с 250-летием США.

Трамп неоднократно озвучивал идеи присоединения к Америке Канады и Венесуэлы, кроме того, он строил планы и на Гренландию.

На гранитной породе горы Рашмор, рядом с которой выступал Трамп, высечен барельеф высотой 18,6 метра с портретами четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать, поздравит ли глава российского государства Владимир Путин с Днем независимости Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал «второго по привлекательности» президента США.

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